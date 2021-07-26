Как надолго победить пыль на приборной панели автомобиля

Комфорт автомобиля — понятие многосоставное и многофакторное. Будь машина хоть самой современной, но грязный, неухоженный интерьер мгновенно «умножит на ноль» все технологические преимущества и богатство оснащения. Поэтому машина требует регулярной уборки и ухода. Пылесос, ковры, ткань, кожа и, конечно, пластик. С последним всегда возникает много проблем, ведь он обрастает пылью, стоит только отвернуться, тускнеет от солнца и времени, да еще и регулярно пачкается. Глаз да глаз.

Никто не приведет автомобиль в порядок лучше, чем его собственный владелец. Мойки самообслуживания у нас в почете давно, пропылесосить можно и около дома, благо, техники для этой задачи в достатке, а уж с автомобильной химией проблем точно нет. Выбор необъятен, держи карман шире. Какую выбрать и за что платить — личное дело каждого.

Впрочем, сейчас не то время, когда можно транжирить семейный бюджет. Из недорогих, но действенных средств советуем присмотреться к отечественному варианту от ASTROhim.