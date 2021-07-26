Как надолго победить пыль на приборной панели автомобиля

Комфорт автомобиля — понятие многосоставное и многофакторное. Будь машина хоть самой современной, но грязный, неухоженный интерьер мгновенно «умножит на ноль» все технологические преимущества и богатство оснащения. Поэтому машина требует регулярной уборки и ухода. Пылесос, ковры, ткань, кожа и, конечно, пластик. С последним всегда возникает много проблем, ведь он обрастает пылью, стоит только отвернуться, тускнеет от солнца и времени, да еще и регулярно пачкается. Глаз да глаз.
Никто не приведет автомобиль в порядок лучше, чем его собственный владелец. Мойки самообслуживания у нас в почете давно, пропылесосить можно и около дома, благо, техники для этой задачи в достатке, а уж с автомобильной химией проблем точно нет. Выбор необъятен, держи карман шире. Какую выбрать и за что платить — личное дело каждого.
Впрочем, сейчас не то время, когда можно транжирить семейный бюджет. Из недорогих, но действенных средств советуем присмотреться к отечественному варианту от ASTROhim.
Всего за 177 рублей можно заполучить флакон средства, придающего по желанию матовый эффект и подчеркивающий фактуру пластика или же с глянцевым финишем, он же поможет скрыть мелкие царапины на рельефе пластика. Причем оба варианта с антистатическим эффектом. Этот полироль приборной панели наносится пенкой и легко растирается. А эффект антистатика продлится а течение нескольких недель.
Проще говоря, натерев «приборку» полиролем на какое-то время можно забыть о клубах пыли, которые обычно появляются из ниоткуда за считанные часы после уборки. Им же, к слову, можно натереть и кожаные, хотя где вы видели натуральную кожу, кресла, элементы отделки, дверные карты, пороги и прочие элементы автомобильного интерьера. Главное — не увлекаться и не тереть руль в местах хвата, педали и коврики: во имя борьбы с пылью состав делает поверхность скользкой.
Полиролем, к слову, можно также обработать неокрашенные детали кузова, бампера, молдинги, корпуса зеркал.
Так уж вышло, что многие из нас проводят за рулем довольно много времени. Почему бы тогда не позаботиться о самом себе, создав уют и привнеся в часы нахождения в машине хоть толику приятных эмоций?