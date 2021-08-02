Новейший Lexus NX уже можно заказать в России

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава Lexus в России Виктор Каюрин, появление в продаже абсолютно нового Lexus NX позволит этой модели повторить успех ее «старшего брата» — Lexus RX и разовьет общий рост продаж бренда на российском рынке.

Несмотря на принадлежность к компактному классу кроссоверов, новый Lexus NX стал ощутимо больше: длина и ширина растянулись на 20 мм, а колесная база — на 30 мм. И это наверняка понравится российскому покупателю.

Также публика должна по достоинству оценить дизайн автомобиля, который стал броским и экстравагантным, но при этом сохранил узнаваемый образ. И уже тем более россияне полюбят интерьер, выполненный в лучших традициях японского «люкса».

К слову, автомобиль получил не только свежий притягательный дизайн и выверенную компоновку салона, но и новые силовые агрегаты. А еще огромнейший букет умной электроники. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России познакомиля с амбициозной новинкой.