Новейший Lexus NX уже можно заказать в России

Фото производителя.
Российский офис марки Lexus начала прием предзаказов на кроссовер NX второго поколения. Портал «АвтоВзгляд» уточняет, чем новинка отличается от предшественницы.
Алексей Кованов

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава Lexus в России Виктор Каюрин, появление в продаже абсолютно нового Lexus NX позволит этой модели повторить успех ее «старшего брата» — Lexus RX и разовьет общий рост продаж бренда на российском рынке.

Несмотря на принадлежность к компактному классу кроссоверов, новый Lexus NX стал ощутимо больше: длина и ширина растянулись на 20 мм, а колесная база — на 30 мм. И это наверняка понравится российскому покупателю.

Также публика должна по достоинству оценить дизайн автомобиля, который стал броским и экстравагантным, но при этом сохранил узнаваемый образ. И уже тем более россияне полюбят интерьер, выполненный в лучших традициях японского «люкса».

К слову, автомобиль получил не только свежий притягательный дизайн и выверенную компоновку салона, но и новые силовые агрегаты. А еще огромнейший букет умной электроники. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России познакомиля с амбициозной новинкой.

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2 августа 2021
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