Чем грозит водителям отказ АЗС от бензина АИ-98

– В ходе мониторинга АЗС в рамках совместного с ОНФ проекта, мы обратили внимание на то, что большое количество заправок отказались от продажи 98-го и перешли на продажу бензина с октановым числом 100, чем вызвали недоумение автомобилистов, у которых на лючке бензобака указано, что заправлять автомобиль надо именно бензином АИ-98, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» технический аналитик проекта АНО «Мониторинг АЗС» и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Действительно, некоторые водители побаиваются заливать бензин АИ-100, стараясь найти заправку, где продают 98-й. И тут вопрос не цены, ведь средняя стоимость литра 98-го в 2021 году лишь на 50 копеек ниже, чем цена литра 100-го. Подобное поведение покупателей топлива является следствием опасения, что другое октановое число может навредить двигателю, хотя в действительности это не так…

Так что если вы привыкли заправлять автомобиль бензином АИ-98, то переход на «сотое» топливо, безусловно, не повлечет никаких последствий для двигателя, кроме плюсов в виде повышения экологичности и эффективности его работы. Эксперты рекомендуют не беспокоиться.

Но, с другой стороны, копейка рубль бережет. И там, где 50 коп. на замене более дешевого 98-го бензина на более дорогой «сотый» у кого-то в кармане убыло, у кого-то — топливных кампаний — прибыло. Такая вот борьба за экологию, не бюджетная для кошелька водителей выходит. Ну не Грета же Тунберг за эко-тренд в конце концов оплачивать должна…