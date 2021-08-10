Geely оставила россиян без доступного кроссовера Emgrand X7

Фото производителя.
Вполне естественное течение времени: новинки приходят, а «старички» уходят на заслуженный покой. Так, марка Geely, за последние годы последовательно предложившая нам Atlas, Coolray, Tugella, а недавно — революционный Atlas Pro, убрала из ассортимента Emgrand X7.
Алексей Кованов

Не прямым, но все же наследником модели можно считать более современный и совершенный Atlas: с двухлитровым атмосферником, механической коробкой и передним приводом. Такой сейчас можно взять за 1 401 990 ₽. Последние тиражи «Эмгранда» (правда, с «автоматом») уходили дороже.

Между тем, на китайском кроссовере Geely Emgrand X7 обозреватель портала «АвтоВзгляд» отъездил 2 года. И мы подробно рассказывали, во что за это время превратился автомобиль.

А из новинок от Geely мы недавно тестировали мягкогибридный Atlas Pro — это весьма любопытная премьера российскую рынка, за которую будут просить немалые 2 119 900 ₽. А потому, нам пришлось подробно ответить на вопрос, кому нужен «китаец» за такие деньги.

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11 августа 2021
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