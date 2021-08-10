Geely оставила россиян без доступного кроссовера Emgrand X7

Не прямым, но все же наследником модели можно считать более современный и совершенный Atlas: с двухлитровым атмосферником, механической коробкой и передним приводом. Такой сейчас можно взять за 1 401 990 ₽. Последние тиражи «Эмгранда» (правда, с «автоматом») уходили дороже.

Между тем, на китайском кроссовере Geely Emgrand X7 обозреватель портала «АвтоВзгляд» отъездил 2 года. И мы подробно рассказывали, во что за это время превратился автомобиль.

А из новинок от Geely мы недавно тестировали мягкогибридный Atlas Pro — это весьма любопытная премьера российскую рынка, за которую будут просить немалые 2 119 900 ₽. А потому, нам пришлось подробно ответить на вопрос, кому нужен «китаец» за такие деньги.