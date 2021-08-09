На трассе М7 решили устранить «черные километры»

Так, у светофоров во Владимирской области появится доволнительная иллюминация: на их опорах закрепят светодиодные ленты, что будут дублировать сигналы светофора. По мнению Росавтодора, подобную подсветку будет хорошо видно при любых погодных условиях, что позволит привлечь внимание водителей к регулируемым перекресткам и пешеходным переходам.

Новшество реализуют на нескольких аварино-опасных участках: в Сенинских двориках (км 246), в Симонцево (км 275), на повороте на Мстеру (км 280), на повороте на Никологоры (км 290), в Чудиново (км 292), в Вязниках (км 295, ул. Удобная), на повороте на Ефимьево (км 297), у Болымотихи (км 298) и в Гороховце (км 335 и км 336). В Нижегородской области светодиодную ленту смонтируют на повороте на Дзержинск (км 387) и в Воротынце (км 554).

Кстати, последние 6 лет Росавтодор занимался научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, дабы создать новые технологии и материалы для ремонта и строительства дорог. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, на что же в действительности ушли 3,6 млрд. рублей бюджетных денег.