У новой Hyundai Creta появилась версия за 2 000 000 рублей

Новинка создана на основе топовой комплектации Prestige, а потому имеет телематические сервисы Bluelink, полный набор систем безопасности Smart Sense и салон из экокожи темно-коричневого цвета. В плане техники самая дорогая версия Hyundai Creta предлагает двухлитровый атмосферник мощностью 149,6 л. с., с которым сочаетаются 6-ступенчатый «автомат», полный привод и функция выбора режима движения Drive Mode Select.

Но главное, в специальной версии Smart присутствуют хромированная решетка радиатора, серебристые накладки на переднем и заднем бамперах, панорамная крыша и стильные 17-дюймовые колесные диски. Кроме того, у клиентов есть возможность заказать двухцветную окраску кузова.

Также «Смарту» полагаются климат-контроль и многочисленные подогревы — руля, передних и задних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Медиасистема — с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Замыкают список 8 динамиков аудиосистемы премиум-класса от Bose, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, беспроводное зарядное устройство для смартфонов и другие приятные любому водителю, но притом совершенно бесплатные опции.

Добавим, что со сменой поколений Hyundai Creta серьезно изменилась внешне, а также получила россыпь новых опций, которых раньше у большинства автомобилей бюджетного сегмента не было. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как преобразился многолетний бестселлер российского рынка.