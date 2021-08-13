Почему российские водители массово отказываются от пропан-бутана, переходя на бензин

В чем же причина таких ценовых скачков? Оказывается, 5 августа случился большой пожар на Уренгойском заводе «Газпрома» по подготовке конденсата. На этом фоне поставки топлива по газопроводу «Ямал-Европа» сначала упали вдвое, а затем — втрое. Кроме того, отгрузка пропан-бутана железнодорожным транспортом оказалась остановлена по всем направлениям.

Разумеется, авария вызвала сильный рост цен на СУГ (сжиженный углеводородный газ) на бирже. Скажем, в Европе среди трейдеров началась настоящая паника, так как они испугались недобора газа во время предстоящего зимнего сезона. Сейчас немецкие хранилища заполнены только на 53% против прошлогодних 90%, и это сильно беспокоит европейских коммунальщиков.

В то же время «Газпром» на протяжении августа и сентября традиционно наполняет свои российские подземные хранилища, а потому не имеет ресурсов для наращивания поставок внешним покупателям. И вполне логично, что вслед за европейскими котировками начали расти и российские… В итоге, с начала года биржевая цена сжиженного нефтяного газа выросла более чем вдвое.