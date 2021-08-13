Почему российские водители массово отказываются от пропан-бутана, переходя на бензин

В чем же причина таких ценовых скачков? Оказывается, 5 августа случился большой пожар на Уренгойском заводе «Газпрома» по подготовке конденсата. На этом фоне поставки топлива по газопроводу «Ямал-Европа» сначала упали вдвое, а затем — втрое. Кроме того, отгрузка пропан-бутана железнодорожным транспортом оказалась остановлена по всем направлениям.
Разумеется, авария вызвала сильный рост цен на СУГ (сжиженный углеводородный газ) на бирже. Скажем, в Европе среди трейдеров началась настоящая паника, так как они испугались недобора газа во время предстоящего зимнего сезона. Сейчас немецкие хранилища заполнены только на 53% против прошлогодних 90%, и это сильно беспокоит европейских коммунальщиков.
В то же время «Газпром» на протяжении августа и сентября традиционно наполняет свои российские подземные хранилища, а потому не имеет ресурсов для наращивания поставок внешним покупателям. И вполне логично, что вслед за европейскими котировками начали расти и российские… В итоге, с начала года биржевая цена сжиженного нефтяного газа выросла более чем вдвое.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» операторы газовых заправок, оптовая стоимость газомоторного топлива имеет шансы догнать «девяносто второй» бензин! Тонну СУГ на бирже сейчас торгуют по 50 947 «целковых», а тонну Аи-92 — по 58 031 рублю. Вслед за биржевыми, разумеется, начали подниматься цены на заправках: только за одну неделю прибавка составила около двух рублей.
Мы неоднократно уточняли, что пропан-бутан выгоден для автомобилистов лишь тогда, когда стоит на 50% дешевле, чем Аи-92, ведь расход газового топлива получается заметно выше, чем потребление бензина. Поэтому многие автомобилисты сейчас вынуждены переходить обратно на «девяносто второй» и «девяносто пятый».
К слову, стоимость сжиженных углеводородных газов никак не регулируется государством, а значит совсем скоро мы увидим ценники в 35 рублей за литр пропан-бутана.
В принципе, вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей. И уже объявлено, что компании переориентируют на внутренний рынок дополнительно около 40 000 тонн газа. Но есть одно «но»: погоревший газпромовский завод давал 180 000 тонн.
По нашему мнению, в ближайшие недели ничего хорошего ждать не стоит: цены на АГЗС продолжат расти, а потому таксисты и другие перевозчики будут вынуждены активно переориентироваться с некогда доступного пропан-бутана на постоянно дорожающий вопреки заявлениям властей бензин. А заплатить за этот переход придется, разумеется, конечному потребителю — то есть нам с вами.
И как тут не вспомнить сладкие речи чиновников про то, что газ — это топливо будущего? Тысячи автомобилистов потратились на газомоторное оборудование, которое сейчас становится бесполезным. А десятки частных заправок, по нашей информации, готовятся закрыться: ручеек клиентов пересыхает и бизнесмены планируют взять паузу. Как миниум, до октября.