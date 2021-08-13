Почему российские водители массово отказываются от пропан-бутана, переходя на бензин

Фото: Ford.
Этой весной средняя стоимость пропан-бутана резко скакнула до рекордных 29 рублей 30 копеек. Тогда казалось, что рекордных, ведь сейчас газомоторное топливо опять подорожало. Да как! На некоторых газовых заправках можно увидеть ценник «32.50». И это, как выяснил портал «АвтоВзгляд», вовсе не предел.
Алексей Кованов

В чем же причина таких ценовых скачков? Оказывается, 5 августа случился большой пожар на Уренгойском заводе «Газпрома» по подготовке конденсата. На этом фоне поставки топлива по газопроводу «Ямал-Европа» сначала упали вдвое, а затем — втрое. Кроме того, отгрузка пропан-бутана железнодорожным транспортом оказалась остановлена по всем направлениям.

Разумеется, авария вызвала сильный рост цен на СУГ (сжиженный углеводородный газ) на бирже. Скажем, в Европе среди трейдеров началась настоящая паника, так как они испугались недобора газа во время предстоящего зимнего сезона. Сейчас немецкие хранилища заполнены только на 53% против прошлогодних 90%, и это сильно беспокоит европейских коммунальщиков.

В то же время «Газпром» на протяжении августа и сентября традиционно наполняет свои российские подземные хранилища, а потому не имеет ресурсов для наращивания поставок внешним покупателям. И вполне логично, что вслед за европейскими котировками начали расти и российские… В итоге, с начала года биржевая цена сжиженного нефтяного газа выросла более чем вдвое.

Фото: ettgas.com.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» операторы газовых заправок, оптовая стоимость газомоторного топлива имеет шансы догнать «девяносто второй» бензин! Тонну СУГ на бирже сейчас торгуют по 50 947 «целковых», а тонну Аи-92 — по 58 031 рублю. Вслед за биржевыми, разумеется, начали подниматься цены на заправках: только за одну неделю прибавка составила около двух рублей.

Мы неоднократно уточняли, что пропан-бутан выгоден для автомобилистов лишь тогда, когда стоит на 50% дешевле, чем Аи-92, ведь расход газового топлива получается заметно выше, чем потребление бензина. Поэтому многие автомобилисты сейчас вынуждены переходить обратно на «девяносто второй» и «девяносто пятый».

К слову, стоимость сжиженных углеводородных газов никак не регулируется государством, а значит совсем скоро мы увидим ценники в 35 рублей за литр пропан-бутана.

В принципе, вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей. И уже объявлено, что компании переориентируют на внутренний рынок дополнительно около 40 000 тонн газа. Но есть одно «но»: погоревший газпромовский завод давал 180 000 тонн.

Фото: pereoborudovanie.com.

По нашему мнению, в ближайшие недели ничего хорошего ждать не стоит: цены на АГЗС продолжат расти, а потому таксисты и другие перевозчики будут вынуждены активно переориентироваться с некогда доступного пропан-бутана на постоянно дорожающий вопреки заявлениям властей бензин. А заплатить за этот переход придется, разумеется, конечному потребителю — то есть нам с вами.

И как тут не вспомнить сладкие речи чиновников про то, что газ — это топливо будущего? Тысячи автомобилистов потратились на газомоторное оборудование, которое сейчас становится бесполезным. А десятки частных заправок, по нашей информации, готовятся закрыться: ручеек клиентов пересыхает и бизнесмены планируют взять паузу. Как миниум, до октября.

АЗС, бензин, цены на топливо, скандал
13 августа 2021
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