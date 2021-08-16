Объявлены цены на обновленный кроссовер Skoda Kodiaq

Рестайлинговый Skoda Kodiaq получил новую решетку радиатора, установленную более вертикально чем раньше. Также кроссовер станут оснащать 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Паередние и задние блокфары стали уже. Кроме того, для Kodiaq стали опционально доступны полностью светодиодные матричные фары.

Обновленный чешский кроссовер, имеющий также и семиместное исполнение, будет собираться на мощностях завода в Нижнем Новгороде. Официально модель будет представлена в России в сентябре. Стартовая цена прошедшего фейс-лифт Skoda Kodiaq установлена на уровне 1,96 млн рублей. За эти деньги можно приобрести кроссовер с переднеприводной трансмиссией, 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л. с. и механической коробкой передач. Прайс-лист на остальные комплектации модели появится позже.