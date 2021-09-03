5 кроссоверов до 1 000 000 рублей с самой крепкой ходовой

Hyundai Creta

На «Крету», котоая стала по настоящему народным автомобилем ставят моторы объемом 1,6 и 2 литра. Они были известны и раньше по Kia Rio и Hyundai Solaris, а второй — по Kia Sportage. Главная опасность, что в двигателях могут быть задиры, но это тема отдельного рассказа. Что же касается подвески, то до 100 000 км она не доставит неприятностей, да и после этого пробега не огорчит уж больно сильно. Нужно лишь обратить внимание на состояние амортизаторов, опорных подшипников и подшипников ступиц. Все эти детали изнашиваются именно к стотысячному пробегу.

Kia Sportage

Высокую надежность автомобиля третьего поколения часто отмечают в исследованиях Consumer Reports и J. D. Power, так что на «корейца» однозначно стоит обратить внимание. Сейчас за миллион рублей можно найти «Спортейдж» не старше 7 лет, под капотом которого будет 2-литровый 150-сильным «атмосферник», работающий в паре с «механикой», либо с «автоматом». Что касается подвески, то она проста и надежна. Внимания могут потребовать амортизаторы, которые выдерживают 120 000 км, да мелочевка, вроде сайлентблоков.

Renault Duster

Этот кроссовер считается у нас настоящим внедорожником, а ходовая часть слывет просто неубиваемой. Так оно и есть, но перед покупкой такой машины нужно внимательно осмотреть подвеску. Ведь если прошлый хозяин любил «дубасить» по бездорожью, даже сверхнадежные узлы долго не выдержат. Тем более, что пробеги «Дастеров», которые продают за миллион рублей уже немаленькие (80 000 — 100 000 км).

При осмотре проверьте состояние втулок и стоек стабилизатора, а также рычагов. В случае контакта с крупным камнем, их могли повредить. В остальном, машина безпроблемная, а если за ней еще и следили, то она будет верой и правдой служить новому хозяину не один год.