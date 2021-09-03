5 кроссоверов до 1 000 000 рублей с самой крепкой ходовой

Hyundai Creta
На «Крету», котоая стала по настоящему народным автомобилем ставят моторы объемом 1,6 и 2 литра. Они были известны и раньше по Kia Rio и Hyundai Solaris, а второй — по Kia Sportage. Главная опасность, что в двигателях могут быть задиры, но это тема отдельного рассказа. Что же касается подвески, то до 100 000 км она не доставит неприятностей, да и после этого пробега не огорчит уж больно сильно. Нужно лишь обратить внимание на состояние амортизаторов, опорных подшипников и подшипников ступиц. Все эти детали изнашиваются именно к стотысячному пробегу.
Kia Sportage
Высокую надежность автомобиля третьего поколения часто отмечают в исследованиях Consumer Reports и J. D. Power, так что на «корейца» однозначно стоит обратить внимание. Сейчас за миллион рублей можно найти «Спортейдж» не старше 7 лет, под капотом которого будет 2-литровый 150-сильным «атмосферник», работающий в паре с «механикой», либо с «автоматом». Что касается подвески, то она проста и надежна. Внимания могут потребовать амортизаторы, которые выдерживают 120 000 км, да мелочевка, вроде сайлентблоков.
Renault Duster
Этот кроссовер считается у нас настоящим внедорожником, а ходовая часть слывет просто неубиваемой. Так оно и есть, но перед покупкой такой машины нужно внимательно осмотреть подвеску. Ведь если прошлый хозяин любил «дубасить» по бездорожью, даже сверхнадежные узлы долго не выдержат. Тем более, что пробеги «Дастеров», которые продают за миллион рублей уже немаленькие (80 000 — 100 000 км).
При осмотре проверьте состояние втулок и стоек стабилизатора, а также рычагов. В случае контакта с крупным камнем, их могли повредить. В остальном, машина безпроблемная, а если за ней еще и следили, то она будет верой и правдой служить новому хозяину не один год.
Toyota RAV4
Еще раз упомянем авторитетные исследования J. D. Power и Consumer Reports, в которых «Равчик» регулярно занимает первые места. Причем это относится чуть ли не ко всем поколениям модели.
Мы же выделим автомобиль третьей генерации, который выпускали с 2005-го по 2014 год, потому как именно он укладывается в означенную сумму. Да и состояние кроссоверов этих годов выпуска весьма приличное.
Кстати, за миллион можно найти и рестайлингового «японца», который стали выпускать после 2010 года.
Из проблем в подвеске отметим лишь износ «резинок» и ступичных подшипников. А еще тот факт, что обслуживание ходовой части у RAV4 весьма недешевое, но проблемы с ней возникают редко.
Honda CR-V
Этот японский кроссовер еще можно встретить на вторичном рынке, хоть и интерес к «Хонде» у наших покупателей падает. Тем не менее, советуем рассмотреть CR-V третьего поколения, потому как эта машина выхаживает 300 000 — 350 000 км без серьезного ремонта. Это относится не только к силовому агрегату, но и подвеске. Советуем обратить внимание на задние пружины, которые проседают через 3—4 года эксплуатации, а также на состояние пыльников передних амортизаторов. Резинки нередко протираются, и это приговаривает стойки к замене.