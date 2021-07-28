Что такое очиститель тормозов, и почему его надо иметь в машине

Действительно: тормоза очищаются в процессе движения, но таким образом можно избавиться далеко не от всей грязи. Дело в том, что из-за трения между колодками и тормозным диском образуются частицы стружки и фрикционная пыль, которая снижает эффективность замедления.
Выдувается эта грязь далеко не вся, так что довольно много отработки прилипает к рабочим поверхностям тормозных механизмов. В итоге на дисках появляются борозды и канавки, которые приводят к биению руля при нажатии на главную педаль в автомобиле. Это говорит о том, что диски и колодки нужно менять, причем, раньше намеченного срока. Поэтому, чтобы отсрочить замену и продлить тормозам жизнь, всю грязь нужно удалять самостоятельно.
В былые времена водители очищали тормоза с помощью ацетона, которым пропитывали ветошь. Сегодня в состав очистителя входит, кроме ацетона, арбинол, гептан, диоксид углерода и толуол. То есть запах у него очень неприятный, а еще субстанция ядовита, поэтому работать с ней лучше в перчатках.
Если говорить про упаковку, то сейчас очистители продают в аэрозольных баллончиках, так как это практично и удобно. Струя проникает на любой труднодоступный участок, очищает и обезжиривает поверхность. Так можно даже удалить остатки тормозной жидкости, которая по разным причинам попадает на механизмы, а также масло, которое может попасть на диски, скажем, с дороги и существенно ухудшить замедление авто.
Кстати, очиститель можно применять и в других целях. Например, он хорошо отмоет маслянистые отложения на двигателе в случае, если мотор начал «потеть» маслом. А еще с его помощью можно обезжирить поверхность перед нанесением герметика. Но все работы с очистителем нужно проводить на открытом воздухе: его пары могут вызвать головную боль и другие недомогания у человека, ведь, как мы писали выше, этот состав ядовит.