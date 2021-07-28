Что такое очиститель тормозов, и почему его надо иметь в машине

Действительно: тормоза очищаются в процессе движения, но таким образом можно избавиться далеко не от всей грязи. Дело в том, что из-за трения между колодками и тормозным диском образуются частицы стружки и фрикционная пыль, которая снижает эффективность замедления.

Выдувается эта грязь далеко не вся, так что довольно много отработки прилипает к рабочим поверхностям тормозных механизмов. В итоге на дисках появляются борозды и канавки, которые приводят к биению руля при нажатии на главную педаль в автомобиле. Это говорит о том, что диски и колодки нужно менять, причем, раньше намеченного срока. Поэтому, чтобы отсрочить замену и продлить тормозам жизнь, всю грязь нужно удалять самостоятельно.

В былые времена водители очищали тормоза с помощью ацетона, которым пропитывали ветошь. Сегодня в состав очистителя входит, кроме ацетона, арбинол, гептан, диоксид углерода и толуол. То есть запах у него очень неприятный, а еще субстанция ядовита, поэтому работать с ней лучше в перчатках.