Стартовали российские продажи Volkswagen Passat Alltrack

Экстерьер полноприводного универсал Passat Alltrack получил ряд косметических обновлений. Изменились передний и задний бамперы, конфигурация фар и задних фонарей. Решетка радиатора обзавелась новым логотипом. Машина получила серебристые рейлинги на крышу, такого же цвета корпуса боковых зеркал и хромированную окантовку боковых стекол.

Новая комплектация Alltrack подразумевает навигационную систему Discover Media с 8-дюймовым дисплеем и восемью динамиками, беспроводное подключение мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink), а также интерфейс подключения мобильного телефона с индукционной зарядкой.

На российском рынке полноприводный VW Passat Alltrack предлагается с мотором мощностью 220 л. с. и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Цена модели стартует с отметки 3,7 млн рублей.