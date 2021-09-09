Lexus UX получил обновленный дизайн и не только

Lexus представил ряд обновлений в дизайне кроссовера Lexus UX. Изменения коснутся как экстерьера, так и интерьера машины в исполнении UX 200 и UX 250h #Fsport — с гибридной силовой установкой. Сообщается, что машина получит новый цвет кузова — Sonic Grey.

Комплектация UX 200 enjoy получила колесные диски размерности 18 дюймов и сиденья c отделкой перфорированной кожей.

Для комплектаций UX 200 discover и FSport, а также UX 250h FSport оснащаются колесными арками в цвет кузова. Клиентам стала доступна обивка салона из кожи Black Tahara и Ash White Tahara.