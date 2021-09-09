Lexus UX получил обновленный дизайн и не только

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Lexus объявил о начале продаж обновленной версии своего компактного кроссовера UX. Первоначально машина появилась в Европе, но со временем можно ожидать ее прибытия и на российский рынок, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Lexus представил ряд обновлений в дизайне кроссовера Lexus UX. Изменения коснутся как экстерьера, так и интерьера машины в исполнении UX 200 и UX 250h #Fsport — с гибридной силовой установкой. Сообщается, что машина получит новый цвет кузова — Sonic Grey.

Комплектация UX 200 enjoy получила колесные диски размерности 18 дюймов и сиденья c отделкой перфорированной кожей.

Для комплектаций UX 200 discover и FSport, а также UX 250h FSport оснащаются колесными арками в цвет кузова. Клиентам стала доступна обивка салона из кожи Black Tahara и Ash White Tahara.

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9 сентября 2021
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