Каким будет большой люксовый «китаец» Exeed VX для России

Но сначала коротко напомним предысторию. Три года назад компания Chery основала отдельную марку Exeed, под которой собралась выпускать автомобили премиального класса. В России дорогих «китайцев» решили продавать под двойным брендом Cheryexeed, но сейчас московское представительство Chery решило вернуть исходное название Exeed.

Так вот. В нашей стране сейчас можно купить лишь среднеразмерный кроссовер Cheryexeed TXL, за который дилеры просят минимум 2 349 900 рублей. Притом достаточно высокая для «поднебесного» автопрома цена вовсе не отпугивает россиян! По данным АЕБ, за семь месяцев 2021 года продано 1924 авто.

Закрепить успех должна полноразмерная модель VX, которая порадует трехрядным салоном, богатым оснащением и мощными моторами — на выбор есть турбочетверки мощностью 197 и 254 л. с. Коробка передач — только преселективный «робот», а вот привод может быть передним или полным.

К слову, китайский автопроизводитель намерен расширить в России дилерскую сеть премиального бренда Exeed. В планах компании, как выяснил портал «АвтоВзгляд», довести количество салонов, где можно купить автомобили марки, до шестидесяти.