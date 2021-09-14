У Land Rover Defender появится новая модификация

Фото: Motor1.com
В компании Land Rover не раз говорили, что намерены превратить Defender в целое семейство моделей. И вот, наконец, британцы от слов перешли к делу: к 2025 году производитель готовит особо роскошную версию «Дефа».
Виктор Васильев

По информации английского издания Autocar, этот Defender построят на платформе MLA (Modular Longitudal Architecture). Напомним, что на ней же базируются Range Rover и Range Rover Sport. Эта «тележка» позволяет использовать широкую гамму силовых установок, хотя при этом не очень подходит для электромобилей.

Тем не менее, у «Дефа» может появится чисто электрическая версия — аналог Mercedes-Benz EQG. Известно также, что новая версия Defender будет заметно крупнее нынешних Defender 90 и Defender 110 и, вероятно, получит третий ряд кресел.

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14 сентября 2021
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