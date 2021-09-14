У Land Rover Defender появится новая модификация

По информации английского издания Autocar, этот Defender построят на платформе MLA (Modular Longitudal Architecture). Напомним, что на ней же базируются Range Rover и Range Rover Sport. Эта «тележка» позволяет использовать широкую гамму силовых установок, хотя при этом не очень подходит для электромобилей.

Тем не менее, у «Дефа» может появится чисто электрическая версия — аналог Mercedes-Benz EQG. Известно также, что новая версия Defender будет заметно крупнее нынешних Defender 90 и Defender 110 и, вероятно, получит третий ряд кресел.