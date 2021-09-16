Aston Martin выкатил на тесты новую версию кроссовера DBX

Фотошпионы заметили на «Cеверной петле» Нюрбургринга прототип кроссовера DBX, который проходит финальную стадию испытаний. Интересно то, что у него очень тщательно скрыта маскировочной пленкой вся передняя часть.

Поскольку модель довольно свежая, да еще и популярная, оснований для рестайлинга нет. Напомним, что новый DBX обеспечивает Aston Martin более половины всех продаж, так что компании просто нет смысла что-то оперативно менять.

Скорее всего, речь идет о новой версии кроссовера, которая получит иной силовой агрегат, под который и меняют дизайн передней части кузова. Кроме того, паркетник могут оснастить и третьим рядом кресел.