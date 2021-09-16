Aston Martin выкатил на тесты новую версию кроссовера DBX

Фото: Motor1.com
Мировая премьера кроссовера Aston Martin DBX состоялась в ноябре 2019 года, а на конвейер модель встала в июле 2020-го. Тем не менее британцы уже завершают испытания еще одной версии модели, дизайн которой тщательно скрывают.
Виктор Васильев

Фотошпионы заметили на «Cеверной петле» Нюрбургринга прототип кроссовера DBX, который проходит финальную стадию испытаний. Интересно то, что у него очень тщательно скрыта маскировочной пленкой вся передняя часть.

Поскольку модель довольно свежая, да еще и популярная, оснований для рестайлинга нет. Напомним, что новый DBX обеспечивает Aston Martin более половины всех продаж, так что компании просто нет смысла что-то оперативно менять.

Скорее всего, речь идет о новой версии кроссовера, которая получит иной силовой агрегат, под который и меняют дизайн передней части кузова. Кроме того, паркетник могут оснастить и третьим рядом кресел.

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16 сентября 2021
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