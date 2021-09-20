У российских дилеров возник жесткий дефицит кроссоверов Renault

Сам завод продолжает работать, но делает некомплектные автомобили, которые отправляются на заводские накопительные площадки. Как только на предприятие начнут поступать необходимые компоненты, «Дастеры», «Каптюры» и «Арканы» оперативно дособерут, чтобы отправить дилерам.

В российском представительстве компании Renault порталу «АвтоВзгляд» отметили, что задержки поставок готовых машин продавцам могут достигать до двух месяцев.

Опрошенные «АвтоВзглядом» дилеры французского бренда уточнили, что пока имеют некоторый запас кроссоверов. А вот тех клиентов, кто заказывает новый Renault «под себя», просят проявить терпение, так как техника начнет приходить примерно под Новый год.

Уточним, что жесткий дефицит микрочипов затронул без преувеличениях всех крупных производителей. Более того, из-за нехватки микроконтроллеров для блоков Bosch ESP сформировался черный рынок компонентов, где за искомые платы просят… в 300 раз больше, чем они стоят официально!