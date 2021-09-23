Mercedes-Benz GLC получит новую заднюю подвеску

Сама по себе подруливающая подвеска отнюдь не новинка. Она появилась еще в 80-х годах в Японии. Ее ставили, скажем, на Nissan Skyline GTS и Mitsubishi 3000GT VR-4. В последнее время технологию начал активно использовать Mercedes-Benz. Подобная «ходовка» уже есть на S-классе, электрическом EQS, а также спортивных AMG GT C и R.

Следующим в очереди значится новый Mercedes-Benz GLC, чей прототип уже проходит дорожные испытания.

За счет подруливающей подвески кроссовер станет более маневренным, что особенно удобно в городе, потому как на скоростях до 60 км/ч его задние колеса поворачиваются в направлении, противоположном передним. Что касается моторной гаммы, то под капотом GLC разместят только четырехцилиндровые агрегаты.