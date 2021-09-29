Стартовал прием заказов на рестайлинговый кроссовер Volkswagen Teramont

В ходе рестайлинга Volkswagen Teramont получил новую «морду» — с более мелкими светодиодными фарами и новым оформлением фальшрадиаторной решетки. Рисунок задних блок-фар также изменился. Модель обзавелась более массивными бамперами, в связи с чем ее общая длинна увеличилась почти на 75 мм. Изменения в интерьере свелись к оснащению авто рулевым колесом иного дизайна, виртуальной «приборкой» и модернизированной медиасистемой.

Для российского рынка модель предлагается с двумя бензиновыми двигателями: рядным двухлитровым турбомотором мощностью 220 л. с. и 3,6-литровым «атмосферником» V6, дефорсированным для нашего рынка до 249 л. с. Последний двигатель на Teramont для американского рынка развивает 280 л. с. Оба мотора трудятся в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

В России обновленный Volkswagen Teramont предлагается по цене от 3,8 млн рублей. Топовую комплектацию кроссовера — R-Line — можно приобрести не менее чем за 4,3 млн рублей.