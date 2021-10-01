Кроссовер Jeep Renegade ушел из России

фото Jeep
Компактный кроссовер Jeep Renegade прощается с российским рынком. Судя по всему, причиной стали малые объемы продаж. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Jeep убрал из представленной на российском рынке линейки своих машин самый компактный кроссовер Jeep Renegade. Причиной исчезновения модели из официального списка представленных в России машин марки явно стали отвратительные результаты ее продаж.

Так, согласно статистике, за первую половину 2021 года лишь 41 россиянин решился стать обладателем Renegade. И это — в условиях ажиотажного спроса на новые машины в нашей стране, вызванного их дефицитом на рынке. Для справки скажем, что, к примеру, его прямого конкурента, кроссовер Kia Seltos, за тот же период купили 9600 человек.

Впрочем, официальный уход Renegade с рынка не означает, что модель исчезла из салонов дилеров марки. В их прайс-листах американский кроссовер пока все еще представлен. Цены стартуют от 1,5 млн рублей — за переднеприводную машину с турбированным 1,4-литровым 140-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой «механикой». В топовой комплектации модели предполагается полный привод, 9-ступенчатый автомат, атмосферный бензиновый движок объемом 2,4 литра и мощностью 175 л. с. За такой вариант пока еще просят 2,4 млн рублей. Если, конечно, «живые» машины дествительно найдутся в наличии.

кроссоверы
1 октября 2021
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