Кроссовер Jeep Renegade ушел из России

Jeep убрал из представленной на российском рынке линейки своих машин самый компактный кроссовер Jeep Renegade. Причиной исчезновения модели из официального списка представленных в России машин марки явно стали отвратительные результаты ее продаж.

Так, согласно статистике, за первую половину 2021 года лишь 41 россиянин решился стать обладателем Renegade. И это — в условиях ажиотажного спроса на новые машины в нашей стране, вызванного их дефицитом на рынке. Для справки скажем, что, к примеру, его прямого конкурента, кроссовер Kia Seltos, за тот же период купили 9600 человек.

Впрочем, официальный уход Renegade с рынка не означает, что модель исчезла из салонов дилеров марки. В их прайс-листах американский кроссовер пока все еще представлен. Цены стартуют от 1,5 млн рублей — за переднеприводную машину с турбированным 1,4-литровым 140-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой «механикой». В топовой комплектации модели предполагается полный привод, 9-ступенчатый автомат, атмосферный бензиновый движок объемом 2,4 литра и мощностью 175 л. с. За такой вариант пока еще просят 2,4 млн рублей. Если, конечно, «живые» машины дествительно найдутся в наличии.