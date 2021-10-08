Названа дата мировой премьеры внедорожника Lexus LX в Москве

Четвертое поколение внедорожника Lexus LX должно было дебютировать раньше, однако из-за проблем с микрочипами в мировом автопроме вынудили отложить презентацию. Модель построена на той же «тележке», что и Toyota Land Cruiser 300. В этом смысле все традиционно.

Зато салон у премиального авто, как ожидается, сделали полностью оригинальным. Известно, что мультимедийная система новинки получит тачскрин с диагональю в 17 дюймов. Судя по ранним сообщениям в японских СМИ, самой дорогой версией модели станет LX 750h. Это будет «гибрид» на базе бензинового 3,5-литрового V6 и электромотора. Его суммарная мощность декларируется на уровне 487 «лошадок». Кроме «гибрида», в линейку должна войти версия LX 600 с 415-сильной бензиновой «шестеркой». Появление под капотом нового Lexus LX еще и 300-сильного 3,3-литрового дизельного мотора, который устанавливается на Toyota Land Cruiser 300, также не лишено вероятности.