Land Rover представил новую версию внедорожника Discovery

Новый Discovery Metropolitan отличает «атласная» решетка радиатора, серебристые вставки на переднем бампере, 22-дюймовые диски особого дизайна, плюс тормозные суппорты черного цвета. Продолжают список тонировка задних стекол и сдвижная панорамная крыша. Интерьер автомобиля украшен вставками «под титан».

В Россию флагманскую версию модели привезут в единственном исполнении: с 360-сильным бензиновым двигателем и 48-вольтовой системой мягкого гибрида. Мотору ассистирует классический 8-диапазонный «автомат».

В базовое оснащение включены проекционный дисплей, подогрев руля, беспроводная зарядка гаджетов и четырехзонный климат-контроль. Но сколько придется отдать за такое великолепие, российский офис марки не уточнил.

И еще одна новость от британского производителя. Этой осенью на мировые экраны выходит юбилейная, 25-я серия бондовской саги. По случаю премьеры фильма «Не время умирать», Jaguar Land Rover начинает прием заказов на внедорожник из новой специальной серии Defender V8 Bond. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за машина.