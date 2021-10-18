Китайская марка Exeed обещает привезти «новое поколение» кроссовера TXL

Фото производителя.
В октябре этого года российский офис марки Exeed хочет презентовать «полностью обновленную версию внедорожника TXL». Правда, как выяснил портал «АвтоВзгляд», называть машину «новым поколением», пожалуй, неправильно.
Алексей Кованов

В Китае обновление кроссовера Exeed TXL состоялось еще прошлой осенью. Рестайлинг принес слегка подправленную внешность, а также совершенно иной интерьер. Главной приметой последнего оказалась пара 12-дюймовых экранов. Еще одной любопытной новинкой стал сенсорный блок управления микроклиматом, напоминающий модели Land Rover.

Техника осталась прежней. Это значит, что под капотом скрывается бензиновый турбомотор 1.6 TGDi с отдачей в 186 сил. (Притом китайцы не устают повторять, что по мощности их агрегат не устпает трехлитровому 6-цилиндровому атмосфернику.) Нет изменений и в трансмиссии: единственная доступная коробка — это 7-ступенчатый «преселектив».

Премьера должна состояться до конца октября, но точная дата онлайн-презентации пока не названа. Зато известно, что сразу после представления модернизированного TXL на российском рынке состоится дебют еще более крупной модели VX.

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18 октября 2021
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