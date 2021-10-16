Под хохлому: новый способ окраски машин разорит автовладельцев

Фирма Dürr предложила, а марка BMW согласилась отказаться от электростатического эффекта при нанесении краски. Вместо этого используется струйное нанесение — проще говоря, кузов автомобиля красит огромный струйный принтер EcoPaintJet Pro, благодаря чему процесс требует гораздо меньшего количества и воздуха, и электроэнергии.

Баварцы, протестировав новую технологию, опубликовали точные подсчеты: для лакокрасочного цеха завода «Дингольфинг» ежегодная экономия электроэнергии составит фантастические 6000 мегаватт-часов (или 16 500 киловатт-часов каждый день), что позволит уменьшить «углеродный след» аж на 2000 тонн.