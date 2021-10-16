Под хохлому: новый способ окраски машин разорит автовладельцев

Фирма Dürr предложила, а марка BMW согласилась отказаться от электростатического эффекта при нанесении краски. Вместо этого используется струйное нанесение — проще говоря, кузов автомобиля красит огромный струйный принтер EcoPaintJet Pro, благодаря чему процесс требует гораздо меньшего количества и воздуха, и электроэнергии.
Баварцы, протестировав новую технологию, опубликовали точные подсчеты: для лакокрасочного цеха завода «Дингольфинг» ежегодная экономия электроэнергии составит фантастические 6000 мегаватт-часов (или 16 500 киловатт-часов каждый день), что позволит уменьшить «углеродный след» аж на 2000 тонн.
Впервые технологию испытали при покраске 19 машин BMW M4: для кузова «четверки» выбрали двухцветный вариант со сложным рисунком на крышках капота и багажника. По завершению процесса инженеры немецкого бренда признались, что были поражены качеством, эффективностью и экономичностью, которые продемонстрировал окрасочный комплекс.
Более того, руководство Bayerische Motoren Werke AG приняло новинку на собственное вооружение. Автомобили, окрашенные силами робота EcoPaintJet Pro, начнут предлагать клиентам буквально через несколько месяцев, так как разработка фирмы Dürr способна наносить базовые покрытия на водной основе и прозрачные лаки.
Новое оборудование откроет перед клиентами немецкого концерна безграничные возможности для кастомизации! Ведь струйный робот может наносить любые линии и цвета, так что без увеличения себестоимости совершенно реально расписать машину хоть «под хохлому», хоть «под гжель» — достаточно лишь прописать алгоритм окраски.
Вопрос только один: как потом ремонтировать такую «кузовщину» после аварии? Ведь даже опытному маляру будет трудно воспроизвести рисунок, если хозяин машины выберет особенно заковыристый орнамент или сложный цветовой переход. Хотя крутые мастерские наверняка со временм обзаведутся такими же комплексами — это лишь вопрос времени и инвестиций.