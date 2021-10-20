Kia показала в России новую модель EV6

EV6 — первая модель Kia на модульной платформе E-GMP, которую она делит с родственным Hyundai Ioniq 5. Новинку отличает длинная колесная база (2,9 м), которая в прямую влияет на размер салона. В результате сидеть на втором ряду оказалось очень просторно. А еще тут отсутствует тоннель в ногах, что еще больше повышает комфорт.

Что касается цен и комплектаций, то их пока не называют. Тем не менее, наиболее востребованной для нашей страны может стать вариант с увеличенной емкостью батареи (77,4 кВт/ч), полным приводом и электромотором мощностью 325 л. с. Такая версия способна проезжать без подзарядки чуть более 500 км.

Kia EV6 уже начали продавать на домашнем рынке компании в Корее, а недавно модель появилась и в Европе. Говорят, за электромобилем сразу выстроилась очередь, да такая, что приобрести кросс-хэтч стало очень непросто.