Hyundai готовит большой рестайлинг кроссовера Creta

О том, что «Крету» ждет полная смена дизайнерской концепции, говорили давно: во всяком случае, фотошпионы ловили обновленные экземпляры на корейских дорогах. А сейчас сама Hyundai поспешила опубликовать официальные скетчи. И они, откровенно говоря, радуют, ведь младшая Creta станет похожа… на Tucson.

На рисунках можно разглядеть огромный «гриль» решетки радиатора, в который встроены «капельки» ходовых огней — это характерная черта актуального «Туссана». А вот боковины, корма и оформление салона останутся прежними.

Первыми новинку увидят жители Индонезии, где корейская марка вскоре запустит собственный завод. А затем нанутся гастроли по всем миру: в середине 2022-го свежий стиль сможет оценить Индия, а затем — уже Россия.

Ну, а пока придется брать, что есть… Кстати, для испытания Hyundai Creta портал «АвтоВзгляд» выбрал Заполярье. В конечном итоге кроссоверу придется рассекать не только пространство больших мегаполисов, но и проселки.