Toyota представила новый кроссовер с загадочным названием

Toyota bZ4X базируется на платформе e-TNGA, а по размерам кроссовер похож на популярный в России RAV4.

На данный момент японцы предлагают два варианта электро-SUV. Базовым станет модель с электромотором на передней оси мощностью 204 силы, а чуть позже предложат и полноприводную версию с двумя электромоторами суммарной отдачей 220 л. с. Ожидается, что обе модификации смогут без подзарядки преодолевать около 500 км.

Самое интересное в салоне автомобиля то, что по желанию покупателя традиционный руль могут поменять на штурвал, у которого нет прямой механической связи с колесами, а управление идет по проводам.

Кроме этого известно, что медиасистемой можно управлять с помощью голоса, у нее есть доступ к облачным сервисам, а также другие возможности, которые пока производитель не раскрывает.

Известно также, что новинку планируют продавать в США, Европе, Японии и Китае. Что касается цен, то их пока не называют.