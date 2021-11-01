Toyota представила в России обновленный Highlander: известны цены и комплектации

Цветовая гамма модели приросла оттенком «белый перламутр», а богатое оснащение дополнил электропривод пассажирского сиденья с восемью регулировками. Но главное — это комплекс

Toyota Connected Services, что объединяет возможности мобильного интернета, телематики и облачного хранения данных.

Теперь покупателям Toyota Highlander доступны девять полезных функций: «Найти мой автомобиль»,

«Контроль заряда аккумулятора», «История поездок», «Сервис и техническое», «Индикаторы панели приборов», «Финансовые услуги», «Аварийный ассистент», «Напоминания» и «Планирование маршрута».

Эти функции позволят контролировать месторасположение автомобиля, состояние технических систем, пробег и записи на техобслуживание. Кроме того, благодря появлению SIM-карты, в " Хайлендере" появилась встроенная точка доступа Wi-Fi.

Напомним, что Toyota Highlander вышла на российский рынок летом прошлого года. Само решение предъявить этот кроссовер россиянам, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», настолько же верное, насколько и сомнительное. И вот, почему.