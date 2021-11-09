Обновленный Skoda Karoq готовится к дебюту

Для компании Skoda кроссовер Karoq — знаковая модель, ведь если судить по глобальным продажам, она всего за полтора года стал самым популярным SUV чешской марки, а в общем зачете уступает только лифтбэку Skoda Octavia. Чехи уже произвели более полумиллиона «Кароков» и им жизненно необходимо, чтобы модель и дальше сохраняла популярность.

Судя по шпионским фото, рестайлинг коснется бамперов и решетки радиатора. У фонарей должен измениться графический рисунок, а головная оптика может стать матричной, как у старшего Kodiaq, который уже пережил обновление и продается в России. Кроме этого, ожидаем появления новых цветов кузова и гаммы колесных дисков.

Что касается салона, то здесь чехи могут предложить иные варианты обивки и новейшую версию мультимедиа-системы. Так или иначе, ждать осталось недолго. Обновленный кроссовер мы увидим уже 30 ноября.