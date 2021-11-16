Каким станет после обновления кроссовер Skoda Karoq

Чешская марка лишь освежит оформление решетки радиатора, немного изменит оптику да внедрит новые варианты колес. То есть обновление пройдет по самому легкому из сценариев… При этом Skoda, чтобы сохранить некоторую интригу, опубликовала несколько тизеров рестайлиноговой машины.

В Европе посвежевший SUV начнет продаваться после нового года. Россиянам же придется подождать до весны: сначала новинку должны поставить на конвейер Горьковского автозавода, где делают «Кароки».

Между тем, в хорошей комплектации цена компактного кроссовера уже переваливает за два миллиона рублей. Держится пока только Kia Seltos, да и то из последних сил… В компанию ему портал «АвтоВзгляд» записал парочку заклятых друзей — Volkswagen Taos и Skoda Karoq. Кто победил в этой яростной схватке?