BMW намекнула, каким будет абсолютно новый кроссовер XM

29 ноября BMW представит публике концепт под названием XM, из которого затем вырастет серийная модель Х8 М — это будет большой спортивный кроссовер. При этом баварцы называют себя «демонстратором нового дизайна флагманских моделей».

На единственном тизере можно рассмотреть огромные ноздри радиаторной решетки, крохотные секции основных фар, а также рубленые формы капота и бампера. В общем, автор этого проекта явно придерживался максимы «я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал!».

Как успели разузнать вездесущие шпионы, под капотом будущего X8 M пропишется гибридная силовая установка, построенная вокруг битурбомотора V8 4.4. При этом ее суммарная отдача превысит 750 сил.

Кроме того, в самом разгаре сейчас работа над BMW 7-й серии следующей, седьмой генерации — тестовый автомобиль вновь попал в объективы камер фотошпионов. Он по-прежнему тщательно скрыт от случайных глаз плотной камуфляжной пленкой, хотя ее стало меньше, и кое-какие детали мы теперь можем рассмотреть лучше.