Geely провела большое обновление кроссовера Coolray

В салоне дело обошлось точечными правками. Так, диагональ дисплея медиасистемы разом выросла до 12,3 дюйма против прежних 10,25, преселективному «роботу» достался другой селектор, а в список вариантов отделки вошли свежие комбинации.
В плане техники — вообще никаких изменений. Очевидно, команда инженеров Geely решила, что «хорошее улучшать — только портить». А потому моторы объемом 1,4 (141 л. с.) и 1,5 (177 л. с.) литра, а также мягкий гибрид отдачей аж в 190 сил остались прежними.
В Китае продажи похорошевшего «обновленца» уже стартовали. А значит, есть совершенно явный шанс, что через несколько месяцев Geely Coolray 2022 модельного года доберется до российских дилеров (хотя сначала ему предстоит прописаться на минском заводе «БелДжи»).
Кстати, именно Geely Coolray оказался первым «китайцем», которым довольны владельцы! Более того, китайский выскочка по показателю оправданности ожиданий со стороны автомобилистов уверенно обошел модели премиальных брендов.