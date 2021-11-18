Geely провела большое обновление кроссовера Coolray

В салоне дело обошлось точечными правками. Так, диагональ дисплея медиасистемы разом выросла до 12,3 дюйма против прежних 10,25, преселективному «роботу» достался другой селектор, а в список вариантов отделки вошли свежие комбинации.

В плане техники — вообще никаких изменений. Очевидно, команда инженеров Geely решила, что «хорошее улучшать — только портить». А потому моторы объемом 1,4 (141 л. с.) и 1,5 (177 л. с.) литра, а также мягкий гибрид отдачей аж в 190 сил остались прежними.