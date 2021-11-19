Kia готовит большой кроссовер, который может появиться и в России

Подробностей, касающихся техники, пока совсем немного. Так что нам придется разглядывать имеющиеся фотографии концепта, а также довольствоваться сухими строчками пресс-релиза, что обещают пробег на одной зарядке аккумулятора более 480 км.
Серийная версия электрического кроссовера Kia EV9 должна появиться через несколько месяцев, притом брутальный дизайн, скорее всего, сохранится. А вот интерьер, очевино будет другим: уж слишком нереалистичным получился салон шоу-кара.
В принципе, на этом обсуждение грядущего SUV можно было бы закрыть… Однако есть вероятность, что он появится и на российском рынке! Во всяком случае, московский офис Kia принял решение продавать в нашей стране электромобили.
Первым к дилерам поступит кросс-хетчбэк Kia EV6. Это довольно стильная модель, в салоне которой самые взыскательные клиенты найдут много неординарных и интересных решений. Каких? Подробности — в нашем видеообзоре.