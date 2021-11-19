Kia готовит большой кроссовер, который может появиться и в России

Подробностей, касающихся техники, пока совсем немного. Так что нам придется разглядывать имеющиеся фотографии концепта, а также довольствоваться сухими строчками пресс-релиза, что обещают пробег на одной зарядке аккумулятора более 480 км.

Серийная версия электрического кроссовера Kia EV9 должна появиться через несколько месяцев, притом брутальный дизайн, скорее всего, сохранится. А вот интерьер, очевино будет другим: уж слишком нереалистичным получился салон шоу-кара.