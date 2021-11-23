Porsche готовит неожиданную, но ожидаемую версию кроссовера Macan

Фото: Motor1.com
Комания Porsche продолжает испытания принципиально новой модели Macan. Это будет кроссовер на электротяге, который должны представить в 2022 году. Прототип новинки шпионы уже успели сфотографировать на дорогах общего пользования.
Виктор Васильев

Впервые электрический Macan попал в объективы фотокамер в октябре 2020 года, теперь же его поймали во второй раз. Что касается внешности, то пока о ней судить трудно, ведь ее тщательно скрывают с помощью камуфляжа. Так, на тестовом прототипе видны наклейки, имитирующие иную светотехнику, да и дизайн задних фонарей наверняка изменится.

По технической части известно, что электрический Macan базируется на архитектуре PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi. Скорее всего, будущий кроссовер получит пневмоподвеску, полноуправляемое шасси, а заряжаться он станет быстрее, чем нынешний Taycan.

Ожидается, что электрическому «Макану» придумают и новое название, чтобы покупатели не путали его с модификациями, у которых традиционные моторы.

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23 ноября 2021
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