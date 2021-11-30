Компания BMW официально представила кроссовер Concept XM

Фото из открытых источников
Полноразмерный кроссовер BMW Concept XM официально представили на выставке Art Basel в Майами-Бич. Это первая самостоятельная разработка спортивного подразделения M GmbH со времен модели M1 и первый в истории подразделения автомобиль с гибридной силовой установкой.
Виктор Васильев

Баварсикй SUV отличает смелый дизайн передней части. Именно так станут выглядеть все будущие модели BMW с шильдиком M на кузове, а вот в салоне все более традиционно. Здесь много общего с кроссовером iX.

Что касается силовой установки, то это 4,4-литровый бензиновый V8, работающий в паре с электромотором. Его суммарная отдача — 750 л. с. Таким образом, модель получилась не только самой мощной среди всех автомобилей BMW, но и экологичной, поскольку только на электротяге кроссовер может проехать около 80 километров.

Ожидается, что в серию машина пройдет уже в 2022 году. Собирать гибрид станут на заводе в Спартанберге (штат Южная Каролина, США). Цены пока не объявлены.

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30 ноября 2021
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