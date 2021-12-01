Skoda разработала кроссовер Afriq для ралли-рейда «Дакар»

Skoda Afriq, название которого является отсылкой к традициям африканской внедорожной гонки «Париж-Дакар», стал раллийной версией кроссовера Skoda Kamiq. Его длинна составляет 4,36 метра, колесная база — 2,6 метра, а ширина — 1,79 метров.

Это уже восьмой по счету концепт-кар, созданный студентами училища в Млада-Болеславе. Начиная с 2014 года, тут ежегодно планируют, разрабатывают и строят свои собственные концепт-кары. Напомним, что в 2018 году Skoda впервые приняла участие в 40-м по счету ралли-марафоне «Дакар» со своей моделью Kodiaq.