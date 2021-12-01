В России стартовали «живые» продажи абсолютно нового Infiniti QX55

Фото производителя.
В начале осени официальные дилеры марки приступили к приему заказов на новейший кроссовер QX55. А вот сейчас, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», стартовали продажи «натуральных» экземпляров любопытной новинки.
Алексей Кованов

Новый Infiniti QX55 создан из хорошо знакомого нам кроссовера QX50. Правда, «пятьдесят пятый» длиннее и ниже своего «донора», а спереди ему полагается особое «выражение лица» — за это отвечает оригинальная решетка радиатора, подчеркнутая эффектным обвесом.

Напомним, что купе-кроссовер, за которым выстраивались грандиозные очереди еще до начала продаж, безальтернативно оснащается 249-сильным турбодвижком с изменяемой степенью сжатия, вариатором и полным приводом.

В первоначальном варианте исполнения QX55 попросит за себя 4 170 000 рублей, взамен предлагая весьма богатый набор оборудования. А в максимальной комплектации дилеры не отдадут новинку дешевле, чем за 4 700 000 рублей. Стоит ли она таких денег?

Многие ожидали увидеть в новом SUV легендарную «кепку» под свежим соусом, но этого, увы, не произошло. Дело в том, что автомобиль унаследовал от всеми любимого FX лишь идеологию, не более того. В нюансах новинки разобрался портал «АвтоВзгляд».

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1 декабря 2021
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