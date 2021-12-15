«Заряженный» кроссовер BMW iX M60 могут показать на выставке электроники

Ожидается, что у BMW iX M60 будет та же тяговая батарея емкостью 105,2 киловатт-часа, что стоит у гражданской модификации iX xDrive50. При этом суммарная мощность электрической силовой установки «заряженной» M60 вырастет с 523 до 600 л. с. Скорее всего, такой же агрегат получит и купе Rolls-Royce Spectre — первый батарейный «Роллс» в истории марки.

Кроме большей мощности BMW iX M60 будет отличаться от других модификаций кроссовера перенастроенной подвеской и более агрессивной внешностью. Есть вероятность, что со временем мы увидим M60 в России, ведь на iX xDrive50 уже сейчас можно оформить предзаказ, заплатив дилеру 8 500 000 рублей.