«Заряженный» кроссовер BMW iX M60 могут показать на выставке электроники

Фото из открытых источников
На выставке электроники Consumer Electronics Show, которая пройдет в Лас-Вегасе в январе 2022 года, BMW может представить кроссовер iX M60, разговоры о котором ходят с весны этого года. Это самая мощная модификация электрического SUV, которая разгоняется до 100 км/ч всего за 4 секунды
Виктор Васильев

Ожидается, что у BMW iX M60 будет та же тяговая батарея емкостью 105,2 киловатт-часа, что стоит у гражданской модификации iX xDrive50. При этом суммарная мощность электрической силовой установки «заряженной» M60 вырастет с 523 до 600 л. с. Скорее всего, такой же агрегат получит и купе Rolls-Royce Spectre — первый батарейный «Роллс» в истории марки.

Кроме большей мощности BMW iX M60 будет отличаться от других модификаций кроссовера перенастроенной подвеской и более агрессивной внешностью. Есть вероятность, что со временем мы увидим M60 в России, ведь на iX xDrive50 уже сейчас можно оформить предзаказ, заплатив дилеру 8 500 000 рублей.

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15 декабря 2021
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