Стала известна дата дебюта Skoda Enyaq Coupe iV

Инженеры Skoda не зря уделяют внимание этому параметру. Ведь чем ниже коэффициент аэродинамического сопротивления, тем больше у электромобиля запас хода. На данный момент известно, что Enyaq Coupe iV сможет проезжать без подзарядки до 535 км, что довольно неплохо.

Также известно и то, что купе станут предлагать в заднеприводных версиях, а также в конфигурации 80х с полным приводом и двумя электромоторами. Батареи на выбор — две: емкостью 58 и 77 киловатт-часов, а вариантов форсировки может быть три: на 180, 204 и 265 лошадиных сил.

Что касается начала продаж, то в Европе их должны начать в первой половине 2022 года.