Обновленный Chevrolet Traverse готовится приехать в Россию

Портал «АвтоВзгляд», ссылаясь на информацию от представительства General Motors в России, уже писал, что обновленный Chevrolet Traverse приедет в нашу страну в четвертом квартале 2021 года. Видимо, из-за «коронакризиса» этого не произошло, но американцы не теряют надежды предложить модель нашим покупателям. Вот уже и с официального сайта марки убрали информацию о дореформенном Traverse и добавили сведения о новой модели.

Напомним, что после обновления Chevrolet Traverse получил заметно измененную переднюю часть, а в салоне появились цифровая панель приборов и современный мультимедиа-комплекс. В списке комплектаций значатся трехзонный климат-контроль, аудиосистема Bose с 10 динамиками, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, удержания в полосе и другое оборудование. А еще кроссовер обзавелся версией RS — подробнее о ней можно узнать здесь.

Что касается силового агрегата, то под капотом работает 3,5-литровый бензиновый V6 отдачей 318 л. с. в паре с девятиступенчатым «автоматом». Тип привода — подключаемый полный.

К сожалению цен и сроков начала продаж пока нет. Тем не менее, когда Traverse появится в России, он составит конкуренцию таким моделям как Toyota Highlander, Mazda CX-9 и Volkswagen Teramont.