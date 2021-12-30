Появились первые фото салона нового Mercedes-Benz GLC

По фото видно, что кроссовер получил графическую панель приборов, и крупный сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса. Однако последний выглядит словно чужой в общем дизайне салона, так что не исключаем, что форму экрана могут изменить. О других новшествах говорить рано, поскольку большинство деталей в салоне закрыто черной тканью.

Поскольку у GLC есть родство с C-классом, предположим, что у кроссовера будет схожая гамма силовых агрегатов.

Кроме этого, можно рассчитывать на появление «умной» адаптивной оптики, полноуправляемого шасси, о котором портал «АвтоВзгляд» уже писал, различных онлайн-сервисов и продвинутых электронных помощников.