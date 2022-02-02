Skoda представила кроссовер Enyaq Coupe iV

Модель построена на модульной электрической платформе MEB (Modular electrification toolkit) концерна Volkswagen. Дизайн кузова выполнен в достаточно футуристичном духе. Чешский производитель утверждает, что Skoda Enyaq Coupe iV обладает лучшим коэффициентом аэродинамического сопротивления в классе — 0,234.

Европейским покупателям предложат несколько модификаций Enyaq Coupe. Предусмотрены четыре варианта силовойх установки. Мощность самой доступной, оснащенной литий-ионной батареей емкостью 62 кВт ч, версии iV 60 с задним приводом составляет 132 кВт. Более производительная заднеприводная модификация iV 80 развивает 150 кВт и оснащена тяговой батареей емкостью 82 кВт·ч. Enyaq Coupe iV 80x и Enyaq Coupe RS iV, помимо более емкой батареи, оснащены вторым электромотором, установленным на передней оси.

Суммарная мощность силовой установки полноприводной iV 80x достигает 195 кВт, а топ-версия RS iV может похвастаться 220 кВт с крутящим моментом 460 Нм. Это первая полностью электрическая модель в семействе спортивных автомобилей Skoda RS.

Конструкция Skoda Enyaq Coupe iV предусматривает возможность скоростной зарядки. В частности, модуль емкостью 82 кВт·ч можно зарядить с 10 до 80% за 29 минут. При помощи домашней настенной зарядной станции переменного тока Skoda iV Charger мощностью до 11 кВт транспортное средство можно полностью зарядить в течении ночи. Запас хода купе-кроссовера достигает 545 км.

На текущий момент официальные данные о возможном появлении Skoda Enyaq Coupe iV на российском рынке отсутствуют.