Какие городские кроссоверы боятся русской зимы

У подавляющего большинства кроссоверов на нашем рынке очень низкий дорожный просвет. Порой он схож с показателями обычных легковых машин. Однако российские покупатели этого не замечают и в итоге получают массу проблем, особенно зимой.

Про то, что в снегу можно легко оторвать «юбку» переднего бампера, которая крепится на пластиковых пистонах, не знает только ленивый. Но это мелочи по сравнению с другими неприятностями. Например, топливные трубки у многих машин проходят в правой части днища. Если они не защищены коробом, то талый жесткий снег может их повредить.

Кроме того, у ряда европейских машин на этих трубках (в районе заднего правого колеса) есть пластиковые фиксаторы. Они соединяют стальной трубопровод с гибким резиновым топливопроводом. Так вот, при буксовании в снегу, особенно на переднеприводном SUV, жесткий снег может сорвать фиксатор. В результате под машиной оказывается лужа бензина, а мотор глохнет, ведь топливо начинает выливаться из бака. При совсем плохой карме это закончится пожаром.