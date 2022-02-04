Какие городские кроссоверы боятся русской зимы

У подавляющего большинства кроссоверов на нашем рынке очень низкий дорожный просвет. Порой он схож с показателями обычных легковых машин. Однако российские покупатели этого не замечают и в итоге получают массу проблем, особенно зимой.
Про то, что в снегу можно легко оторвать «юбку» переднего бампера, которая крепится на пластиковых пистонах, не знает только ленивый. Но это мелочи по сравнению с другими неприятностями. Например, топливные трубки у многих машин проходят в правой части днища. Если они не защищены коробом, то талый жесткий снег может их повредить.
Кроме того, у ряда европейских машин на этих трубках (в районе заднего правого колеса) есть пластиковые фиксаторы. Они соединяют стальной трубопровод с гибким резиновым топливопроводом. Так вот, при буксовании в снегу, особенно на переднеприводном SUV, жесткий снег может сорвать фиксатор. В результате под машиной оказывается лужа бензина, а мотор глохнет, ведь топливо начинает выливаться из бака. При совсем плохой карме это закончится пожаром.
Не будем забывать и про двигатели, на которых довольно низко расположен генератор. В оттепель при проезде луж вода может попасть как на сам генератор, так и на его обгонную муфту. От такой водной процедуры шкив начнет подклинивать, что создаст дополнительную нагрузку на генератор и снизит его ресурс. А может случиться и так, что от грязи муфта просто заклинит и разлетится. Это оборвет приводной ремень, который может задеть ремень ГРМ и приговорить мотор к капитальному ремонту. А еще от влаги может сломаться электроусилитель руля, который, как и у легковых машин, расположен внизу.
Про полноприводные кроссоверы портал «АвтоВзгляд» уже писал. Теперь же хотим остановиться на разрекламированных возможностях 4WD с функцией имитации колесных блокировок. На ряде азиатских кроссоверов программное обеспечение сделано так, чтобы поберечь дорогие узлы.
В результате, как только у такой машины вывешивается одно из колес, появляются проблемы. Даже в небольшом снегу автомобиль не может сдвинуться с места. А должен, ведь здесь же могучий полный привод. Так что перед тем, как выбирать кроссовер, тщательно изучите его характеристики и особенности конструкции. Иначе рискуете получить проблемы даже в городе, на улицах которого коммунальщики «забыли» убрать снег.