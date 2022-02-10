Названа дата премьеры новейшего кроссовера Renault Austral

Мировой дебют кроссовера Renault Austral состоится 8 марта 2022 года. Об этом сообщали официальные представители французского бренда. Кроме того, компания дала понять, как будет выглядеть салон новинки, опубликовав несколько тизеров с элементами интерьера Austral.

Утверждается, что в его отделке использованы высококачественный пластик, а также натуральное дерево, обработанное по японской технологии «маки-э». На представленных изображениях можно обнаружить светодиодную подсветку в передней панели и дверях, а также изрядное количество хромированных элементов в интерьере кроссовера.

С нетерпением ждем премьеру новинки…