Новейший кроссовер Geely Monjaro сертифицировали в России

Большой кроссовер Geely Monjaro должен поступить в продажу во второй половине текущего года, но подробностей о нем до сих пор было не много. Теперь же стало известно, что по крайней мере поначалу китайцы будут поставлять в Россию только полноприводные версии. Мотор — тот же, что приводит в движение родственную Tugella: двухлитровый агрегат на 238 л. с. и 350 Нм крутящего момента. А компанию ему составит восьмиступенчатый «автомат» от Aisin.

Уже в «базе» Geely Monjaro сможет похвастать светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа и запуска мотора с кнопки, климатической установкой, массой электронных ассистентов (в том числе помощниками при спуске с горы и на подъеме), аудиокомплексом с 8 динамиками, 10-дюймовой сенсорной — да-да — приборкой, а также мультимедийкой с тачскрином на 12,3 дюйма. В младших версиях ставятся колеса 19-го диаметра, в старших — 20-го.

Кроме того, в более дорогих исполнениях можно будет отыскать увеличенный щиток приборов, всевозможные обогревы, беспроводную зарядку для смартфона, проекционный дисплей. Также покупателям предложат систему кругового обзора с передними и задними парктрониками, линзованную светодиодную оптику и огромную панорамную крышу с люком. И этим, вероятно, список возможного оснащения не ограничится. Но точнее мы узнаем лишь к старту продаж.