Дилеры Chery прекратили закупки машин у производителя

Фото производителя.
28 февраля на Россию обрушилось очередное — уже третье в последнем месяце зимы — подорожание автомобилей. При чем — весьма значительное. Любопытно однако, что в этот раз прайсы не переписали китайские автопроизводители. Однако в том, что они это сделают буквально на днях, сомнений нет.
Лика Затворная

В частности, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в прежнем ценовом режиме работают марки Chery и Exeed. И пока у дилеров имеются в наличии модели Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 за 1 919 000, 1689 000 и 1 179 900 стремительно дешевеющих рублей соответственно.

И, как утверждают представители этих довольно популярных у россиян брендов, хотя их логистические партнеры и работают в штатном режиме, однако закупки машин дилерами временно приостановлены «до уточнения закупочных цен» — они торгуют теми, что имеются в наличии. И подобное поведение продавцов может говорить только об одном — очередное подорожание неизбежно.

автопродажи, авторынок, кризис, кроссоверы
28 февраля 2022
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