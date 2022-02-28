Дилеры Chery прекратили закупки машин у производителя

В частности, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в прежнем ценовом режиме работают марки Chery и Exeed. И пока у дилеров имеются в наличии модели Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 за 1 919 000, 1689 000 и 1 179 900 стремительно дешевеющих рублей соответственно.

И, как утверждают представители этих довольно популярных у россиян брендов, хотя их логистические партнеры и работают в штатном режиме, однако закупки машин дилерами временно приостановлены «до уточнения закупочных цен» — они торгуют теми, что имеются в наличии. И подобное поведение продавцов может говорить только об одном — очередное подорожание неизбежно.