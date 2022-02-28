Россия под санкциями: крах авторынка или временные трудности

В четверг, 3 марта, в 12.00 на пресс-конференции портала «АвтоВзгляд» Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав НИЛОВ; основатель компании Fresh Auto, вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис МИГАЛЬ; Директор департамента по работе с ключевыми клиентами сервиса «Автокод» Николай ДРУКМАН; автоэксперт Сергей АСЛАНЯН и директор автосервиса «Автосвита» Мария ПОСЕНИЦКАЯ обсудят, что ждет моторизованных россиян из-за военной спецоперации на Украине.

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