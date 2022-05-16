Японская скромность: Lexus UX незаметно обновился

В салоне появилась новая мультимедиа-система с сенсорным экраном высокого разрешения. В зависимости от комплектации его диагональ может быть 8 либо 12 дюймов. Наконец-то с центрального тоннеля убрали тачпад, а площадку для беспроводной зарядки телефонов увеличили. Кроме того, добавили два зарядных USB-порта и поменяли расположение клавиш обогрева кресел.

Кузов Lexus UX сделали жестче благодаря двадцати дополнительным точкам сварки в районе дверей. А еще инженеры доработали ходовую часть и механизм электроусилителя руля. Не обошлось и без электроники. Так, были улучшены системы распознавания пешеходов и велосипедистов, а также работа адаптивного круиз-контроля.

Что касается моторной гаммы, то она не изменилась. В линейке по-прежнему есть модификации UX 200 с двухлитровым 184-сильным двигателем (150 л. с. в России) и гибрид UX 250h. Мировые продажи компактного кроссовера японцы намерены начать их этим летом.

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