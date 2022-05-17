Фотошпионы рассекретили новый кроссовер BMW XM

Фото: Motor1.com
BMW XM — первая самостоятельная модель спортивного подразделения M Gmbh со времен купе M1. Этим она и интересна. Сейчас немцы завершают дорожные тесты автомобиля, попутно рассекретив некоторые подробности о нем.
Виктор Васильев

Хоть кузов BMW XM пока оклеен камуфляжной пленкой, уже известно, что машина почти готова, а серийное производство начнется в декабре этого года на заводе в Спартанберге.

На старте продаж премиальный кроссовер получит гибридную силовую установку, состоящую из 4,4-литрового V8 и электромотора, который встроен в восьмиступенчатый «автомат» вместо гидротрансформатора. Совокупная отдача системы составит 653 л. с. Следом производитель представит и более мощную модификацию.

Уже в базовой версии BMW XM получит полноприводную трансмиссию M xDrive с электронно-управляемой блокировкой заднего дифференциала, адаптивную подвеску и полноуправляемое шасси. Сейчас как раз идет настройка всех этих систем на дорогах общего пользования. Что касается цены, то в США она будет начинаться от 130 000 долларов.

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17 мая 2022
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