BMW начала испытания кроссовера X3 четвертого поколения

Фото: Motor1.com
Новый BMW X3 уже проходит дорожные тесты. Однако о финальной стадии испытаний говорить рано, ведь автомобиль полностью оклеен камуфляжной пленкой. Кроме того, на кузове видны фальшпанели, а оптика точно будет другая. Тем не менее, некоторые выводы про будущий бестселлер сделать можно.
Виктор Васильев

Фотошпионы «поймали» в объективы своих камер новейший кроссовер BMW X3. Видно, что испытания только начали, ведь нынешнее поколение «икс третьего» пережило рестайлинг всего года назад. Значит, смена поколений произойдет ближе к 2024 году.

Судя по формам кузова, немцы не собираются что-то кардинально менять и увеличивать модель в размерах. То есть концепция дизайна останется прежней. Но небольшие изменения все же грядут. Если судить по тестовому образцу, у нового X3 будет довольно скромная решетка радиатора. Никаких огромных «ноздрей». Возможно, изменят и расположение ручек дверей.

Что касается силовых агрегатов, то все версии будут так называемыми мягкими гибридами. 48-вольтовый стартер-генератор будет работать как с бензиновыми, так и с дизельными двигателям.

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23 июня 2022
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