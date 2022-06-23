BMW начала испытания кроссовера X3 четвертого поколения

Фотошпионы «поймали» в объективы своих камер новейший кроссовер BMW X3. Видно, что испытания только начали, ведь нынешнее поколение «икс третьего» пережило рестайлинг всего года назад. Значит, смена поколений произойдет ближе к 2024 году.

Судя по формам кузова, немцы не собираются что-то кардинально менять и увеличивать модель в размерах. То есть концепция дизайна останется прежней. Но небольшие изменения все же грядут. Если судить по тестовому образцу, у нового X3 будет довольно скромная решетка радиатора. Никаких огромных «ноздрей». Возможно, изменят и расположение ручек дверей.

Что касается силовых агрегатов, то все версии будут так называемыми мягкими гибридами. 48-вольтовый стартер-генератор будет работать как с бензиновыми, так и с дизельными двигателям.