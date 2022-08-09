Mercedes-Benz готовит особое «заряженное» кросс-купе

На шпионских фото прототип кросс-купе сильно замаскирован, но его выдает агрессивный дизайн переднего бампера, фирменная решетка радиатора Panamericana, а на корме заметны четыре патрубка выхлопной системы. Кроме того, видно, что дорожный просвет AMG-версии заметно меньше, чем у «гражданской».

Что касается силового агрегата, то вместо четырехлитрового V8 под капотом автомобиля появится гибридная установка, основанная на 2-литровом наддувном бензиновом двигателе. Предполагается, что традиционный мотор будет вращать передние колеса, а за работу задних станет отвечать 204-сильный электромотор. Совокупная отдача силовой установки должна быть на уровне 680 л. с.